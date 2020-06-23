Труп спрятал в шкафу: в день расправы "российский Наполеон-убийца" закатил дома вечеринку

После убийства своей любовницы профессор невозмутимо пил с коллегами коньяк и разговаривал о египетском походе Наполеона.

Российский историк Олег Соколов, которого судят за убийство своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко в день ее убийства устроил вечеринку, пригласив домой гостей.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на участника той встречи - доцента историка.

Историки были знакомы почти 30 лет и раз в год вместе с еще одним коллегой встречались дома у Олега Соколова, в том числе в день убийства. По словам собеседника издания, гости даже не могли заподозрить, что в шкафу в соседней комнате спрятано тело убитой девушки. В квартире было чисто, а сам профессор невозмутимо пил с коллегами коньяк и разговаривал о египетском походе Наполеона.

Отсутствие Ещенко Соколов объяснил гостям тем, что девушка уехала в Москву.

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Как сообщалось, Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке -т травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.

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