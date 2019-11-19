Убийство аспирантки в Питере: адвокат профессора-расчленителя объяснил преступление фазами Луны

Российский профессор Соколов убил свою молодую любовницу, расчленил ее тело и пытался избавиться от останков жертвы.

Защита российского историка Олега Соколова рассматривает ряд версий убийства своим подзащитным его аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко. Есть и нестандартные версии – связанные с мистикой и фазами Луны.

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Как сообщает «Росбалт», такое заявление адвокат Соколова Александр Почуев сделал во время прямой трансляции Life.

«Недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках работы по формулированию вопросов предстоящей психолого-психиатрической экспертизы задали интересный вопрос по поводу фазы луны. Оказывается, луна была в активной фазе и было три дня до полнолуния. Это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время», – отметил адвокат.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.

Накануне сообщалось, что Соколов попытался ранить себя на следственном эксперименте.