Местные власти утверждают, что масштабный пожар начался после атаки некоего беспилотника.

После сбития украинского беспилотника загорелась нефтебаза в Клинцах Брянской области РФ.

"При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как сообщило минобороны РФ над Брянской областью рано утром был сбит украинский БПЛА самолетного типа.

В настоящее время о пострадавших ничего не известно. На месте пожара работают спасатели.

В российских пабликах обнародовали видео из Клинцов, на котором виден огромный столб черного дыма. Канал "Осторожно, новости" пишет, что масштабный пожар на нефтебазе сняли пассажиры прибывшего в город поезда. По их словам, территорию в этом районе частично перекрыли.

Кроме того, по данным росСМИ, беспилотник ВСУ попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Целью стал цех № 3, где смешивают продукцию. Случилось это ночью 18 января. Дрон самолетного типа упал рядом со строением на Проспекте Труда. Обнаружили его сотрудники ночной смены, которым пришлось эвакуироваться.

Атака на объекты в РФ

В ночь на 18 января ГУР атаковал дронами нефтебазу в российской Ленинградской области. Это была спецоперация, в ходе которой российский объект атаковали дроны украинского производства.

Украина способна изготавливать дроны стоимостью от $350, которые могут летать на большие расстояния.

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