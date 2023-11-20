Два бывших наемника похитили директора строительной компании, вывезли на пустырь у села Зубутли-Миатли и удерживали там около 20 часов.

Двух бывших наемников ЧВК "Вагнер" задержали в Дагестане по делу о похищении человека и вымогательстве.

По данным телеграм-канала Mash, речь идет о ранее судимом за убийство и торговлю оружием 40-летнем Башире А. и 36-летнем экс-полицейском Кизилюртовского ОВД Магомеде П., который ранее был судим за незаконную продажу огнестрельного орудия, захват заложника и разбой.

После участия в войне против Украины и амнистии оба вернулись в Дагестан и продолжили преступную деятельность. Жертвой злоумышленников стал коммерческий директор компании "Голд проект" Абдулбасир Б. Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована в Хасавюрте и специализируется на строительстве.

Видео дня

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" похитили его и вывезли на пустырь у села Зубутли-Миатли. Там они держали его на протяжении более 20 часов, пока знакомый похищенного предпринимателя не привел 31,5 млн руб. выкупа.

Преступления "вагнеровцев" в РФ - детали

В РФ участник ЧВК "Вагнер" избил чиновников государственного фонда страны-агрессора, который был специально учрежден для поддержки россиян, воюющих против Украины.

Бывший боец ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и "уголовник" со стажем 48-летний Сергей Филатов устроил местным в Кемеровской области "поножовщину". Он напал с холодным оружием на знакомых во время совместного застолья. Ножовые ранения в рамках нападения получила 40-летняя Татьяна К. и 43-летний Евгений В.

Вас также могут заинтересовать новости: