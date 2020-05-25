Россиянка закатила скандал на даче у соседа и провалилась в сортир (видео)

Женщина раскачала кабинку туалета, оступилась и провалилась в выгребную яму.

Жительница Подмосковья со своим мужем закатила скандал на даче у соседа, но в итоге провалилась в выгребную яму.

Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

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Причиной скандала стал все тот же туалет соседа, который по мнению женщины, слишком близко стоит к ее забору.

На кадрах видно, как женщина первая кидается на соседа, а когда тот пытается защититься, муж нападавшей ввязывается в потасовку и начинает ломать вещи соседа на участке.

После этого женщина начинает толкать кабинку туалета, пытаясь ее опрокинуть. Когда муж нападавшей помог ей это сделать, женщина оступилась и провалилась в выгребную яму.

Как сообщал УНИАН, в московской школе №1536 школьники поиздевались над сверстником, окунув его головой в унитаз. Происходящее они записывали на видео.

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