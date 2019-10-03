Головой в унитаз: в России школьники жестоко поиздевались над сверстником (видео)
В московской школе №1536 школьники поиздевались над сверстником, окунув его головой в унитаз. Происходящее они записывали на видео.
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Видеозапись инцидента опубликовала пользовательница Twitter Ирина Романова.
Как отметила Романова, пострадавший мальчик – член детского ансамбля «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника.
На записи видно, как несколько парней держат школьника, после чего насильно опускают его голову в унитаз и говорят: «Нюхай». После этого они выталкивают его из кабинки туалета, школьник пытается догнать одного из обидчиков с камерой, но его толкают, и он падает. В конце записи видно, как мальчик замахивается на автора видео, на этом запись прерывается.
SOS! @sledcom_rf @fsb_policy RT! уполноШКОЛА 1536 г.МОСКВА.ДИРЕКТОР ШКОЛЫ АКАТОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. 8(499)134-34-12. Классный руководитель: ЛЮБАРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА: +7(985)455-53-61 pic.twitter.com/lgQlli6Clg— Ирина Романова (@contact42530360) October 2, 2019
По словам классной руководительницы ребенка, в школе разбираются в происшествии. Она отметила, что это «не вчера было». В департаменте образования Москвы сообщили, что проводят проверку.
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