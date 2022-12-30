Во время каждого массированного ракетного удара РФ использует не более 15 таких ракет.

Россияне врут, когда заявляют о том, что крылатые ракеты "Калибр" у них не кончатся.

Уже имеющийся дефицит таких ракет демонстрируют данные об интенсивности их использования армией РФ, отметил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона,

"Уже даже оккупанты отреагировали с теми же "Калибрами". Говорят: "Мы будем их вечность делать". Ничего нет вечного. Мы видим, как их применяют, какова интенсивность применения. Абсолютно нет недостатка носителей для этих ракет-это корабли. Каждый раз применяется от 10 до 15 таких ракет во время каждого удара. Если бы у них была возможность больше их использовать, думаю, они бы применяли их больше против нашего государства", – сказал он.

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Игнат добавил, что РФ раздражает озвученная украинскими ведомства и западными партнерами информация о том, что количество ракет уменьшается. Поэтому пропагандисты пытаются убедить своих граждан в обратном.

"Надо им лапшу своему народу, электорату навешать, что "никогда они у нас не кончатся" и так далее. Понятно, что производство идет, но не успевает за темпами использования этих ракет. Очевидно, что еще один пакет санкций должен еще больше повлиять на то, чтобы Россия не получала технологии с Запада, которые используются и в "Калибрах", и в беспилотниках, и в авиации. Если санкции действительно заработают, будет их контроль усилен, как это должно быть, никаких "Калибров" у России не будет", – констатировал Игнат.

Угрозы РФ о "бесконечных "Калибрах"

В четверг, 29 декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. По уточненной информации Воздушных сил, враг выпустил 70 ракет, из них уничтожено 58. В результате атаки были повреждены некоторые объекты генерации и электросети, в частности, во Львовской, Одесской и Киевской областях.

В четверг в Министерстве обороны Российской Федерации цинично заявили, что крылатые ракеты "Калибр", которые россияне используют для массированных обстрелов Украины, у них якобы не закончатся.

"Калибры" не закончатся никогда", – говорилось в сообщении, опубликованном российским ведомством во время обстрела украинских городов.

"Калибр" – противокорабельная крылатая ракета, разработанная советским и российским опытно-конструкторским бюро "Новатор".

Ракеты этого типа могут лететь на расстояние более 1500 км. Соответственно, российские оккупанты могут наносить удары по любой точке Украины с помощью "Калибров", когда корабль-носитель находится, например, на рейде в Сочи.

Длина ракеты без стартового ускорителя – 7,2 м, размах крыла – 3,3 м. Полетный вес – 1320 кг, вес боевой части – 450 кг.

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