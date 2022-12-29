Россия продолжает кошмарить ракетами мирное население Украины.

В Министерстве обороны Российской Федерации цинично прокомментировали массированный обстрел территории Украины утром 29 декабря.

В российском ведомстве заявили, что крылатые ракеты "Калибр" у них не закончатся. Об этом Минобороны РФ написало в своем Telegram-канале.

"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

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"Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км. Это означает, что корабль с ракетами может стоять на рейде Сочи и вести огонь по любой точке Украины. Но в любом случае бороться с "Калибрами" возможно.

3М54 "Калибр" - характеристики ракеты

Длина: 7,2 м (без стартового ускорителя)

Размах крыла: 3,3 м

Полетный вес: 1320 кг

Вес боевой части: 450 кг

Скорость: 0,7 Маха

Дальность полета: более 1500 км

Ракетная атака России 29 декабря 2022 года

Как сообщил Генштаб ВСУ, силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили 54 ракеты из более чем 69, выпущенных российскими оккупантами по Украине сегодня утром.

Ранее в Офисе президента говорили, что сегодня оккупанты готовятся выпустить по Украине более 100 ракет.

Утром 29 декабря в ОК "Юг" заявили, что в Черном море российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей, общий залп составляет до 20 "Калибров".

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