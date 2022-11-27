Келин уверен, что его сын не может быть призван в российскую армию.

Чрезвычайный посол РФ в Великобритании Андрей Келин ответил, почему его сын не был призвал во время частичной мобилизации.

Как он заявил в интервью ВВС, причина в том, что у него есть собственная семья.

"Мой сын уже взрослый. У него есть семья и он не воюет в Украине", – ответил посол РФ.

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На уточняющий вопрос о том, как бы он чувствовал себя, если бы его сына все же мобилизовали на войну, Келин повторил, что его сын не может быть призван в российскую армию. В этот раз он назвал причиной отсутствие специальности.

Кроме этого, Келин подчеркнул, что мобилизация якобы закончилась, так что его сын останется дома.

Андрей Келин – что известно о российском дипломате

65-летний Андрей Келин на дипломатической работе с 1979 года. Сперва он работал в посольстве СССР в Нидерландах, после – в Бельгии.

В течение 2005 - 2011, 2015 - 2019 годов годов занимал различные должности в МИД РФ, 4 года был постпредом РФ при ОБСЕ. С 2019 года является чрезвычайным послом РФ в Великобритании. В настоящее время он остается в должности, но ему запретили посещать здание парламента.

В январе текущего года Келина заявлял, что Россия не будет вторгаться в Украину. Позднее на вопрос о том, зачем он соврал, посол ответил, что в тот момент о планах Москвы не знал.

В июле Келин пригрозил Лондону затяжной войной с Украиной, если британское правительство продолжит поставлять ВСУ вооружение.

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