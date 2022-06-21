Его не будут приглашать в парламентскую резиденцию до особого распоряжения.

Послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание парламента в Вестминстере "до дальнейшего уведомления".

Это следует из сообщения, разосланного спикером палаты представителей, пишет The Guardian.

По данным издания, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину такой запрет неофициально действовал для всех аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании.

В понедельник, 20 июня, его впервые подтвердили в письменной форме. Келина не будут приглашать в парламентскую резиденцию до особого распоряжения.

Сообщение сопровождалось запиской Министерства иностранных дел для 265 депутатов и 154 коллег, которым Москва недавно запретила въезд в Россию. Им рекомендовали воздержаться от поездок в районы, находящиеся под "контролем или влиянием" России, включая Беларусь, Приднестровье, оккупированный Крым, вдоль армяно-азербайджанской границы и оккупированный Донбасс.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации.

По данным Financial Times, крупнейшие юридические компании Великобритании стали отказывать российским клиентам.

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