Журналисты спросили у Келина, почему он врал в январе, что Россия не будет вторгаться в Украину.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин пригрозил Лондону затяжной войной с Украиной, если британское правительство продолжит поставлять ВСУ вооружение.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Дипломат традиционно обвинил Украину в использовании западного вооружения против гражданского населения Донбасса. Более того, по логике Келина, именно Россия выйдет победителем в результате боевых действий.

"Конфликт (война - УНИАН) закончится и… может закончиться довольно скоро, потому что… Великобритания поймет, что нет возможности победить Россию... Конфликт (война - УНИАН) затянется, если Великобритания продолжит поставлять оружие, которое сейчас используется и для обстрелов городов и мирного населения на Донбассе и в других районах", - заявил он.

При этом сами британские журналисты уточнили, что доказательств использования Украиной оружия против мирных жителей нет.

Когда журналисты спросили у Келина, зачем он врал в январе, что Россия не будет вторгаться в Украину, посол ответил, что в тот момент о планах Москвы не знал.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

Вас также могут заинтересовать новости: