Тело мужчины нашли недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска / фото Lifeshot
На берегу Черного моря в районе Новороссийска обнаружили тело Акшина Гусейнова, который жестоко убил свою девушку и её девятилетнего брата.
Читайте такжеРоссиянка погибла от обморожения, застряв в заборе (фото 18+)Об этом сообщают в СК РФ.
Следователи использовали для розыска спецтехнику и квадрокоптеры.
Сегодня, на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска тело мужчины обнаружили.
Жестокое убийство в Армавире
- 32-летний Акшин Гусейнов убил свою девушку и её младшего брата, и рассказал об этом в сети. Он снял видео на фоне тела убитой им 26-летней Виктории Макаровой и рассказал, что она ему изменяла.
- В течение десяти минут мужчина рассказывал об их отношениях и в конце заявил, что сейчас поедет к её маленькому брату, будет пытать его и задушит.
- Также мужчина сказал, что после этого возьмёт автомобиль и поедет к Черному морю.
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