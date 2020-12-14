В опубликованном ранее видео мужчина говорил, что намерен совершить суицид.

На берегу Черного моря в районе Новороссийска обнаружили тело Акшина Гусейнова, который жестоко убил свою девушку и её девятилетнего брата.

Читайте такжеРоссиянка погибла от обморожения, застряв в заборе (фото 18+)Об этом сообщают в СК РФ.

Следователи использовали для розыска спецтехнику и квадрокоптеры.

Сегодня, на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска тело мужчины обнаружили.

Жестокое убийство в Армавире

32-летний Акшин Гусейнов убил свою девушку и её младшего брата, и рассказал об этом в сети. Он снял видео на фоне тела убитой им 26-летней Виктории Макаровой и рассказал, что она ему изменяла.

В течение десяти минут мужчина рассказывал об их отношениях и в конце заявил, что сейчас поедет к её маленькому брату, будет пытать его и задушит.

Также мужчина сказал, что после этого возьмёт автомобиль и поедет к Черному морю.

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Автор: УНИАН