Россиянин провел в колонии в общей сложности 19 лет.

В Свердловской области России задержали ранее судимого педофила, который сознался в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы.

Читайте такжеГуляли сами вечером: в России педофил изнасиловал двух школьниц в автомобилеОб этом сообщили полиции, передает lenta.ru.

Отмечается, что девочка пропала днем 12 ноября. Занимавшиеся ее исчезновением специалисты вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Он признался, что 12 ноября встретил девочку на улице и пригласил ее домой.

Там злоумышленник совершил над ней действия сексуального характера, а после задушил школьницу. Тело он закопал недалеко от своего дома, прикрыв ветками деревьев.

Россиянин провел в колонии в общей сложности 19 лет за грабеж, убийство, незаконный оборот наркотиков и разбой. В последний раз освободился в феврале текущего года и работал в местной ритуальной фирме.

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Автор: УНИАН