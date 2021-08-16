В РФ мужчина умер в больнице после того, как на него напало животное, выяснили правоохранители.

В Тверской области Российской Федерации на территории Селижаровского муниципального округа мужчину, 1961 года рождения, убил бык.

Трагедия в России произошла в среду, 11 августа, однако в Следственном управлении Следственного комитета страны по региону сообщили о случившемся только в понедельник, 16 числа.

По предварительным сведениям, бык убил мужчину днем на участке, на котором выпасали животных.

Правоохранители выяснили, что после того, как мужчина подошел к быку, животное нанесло ему множественные телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован, а потом умер от полученных травм.

В СК добавили, что обстоятельства случившегося устанавливаются. Уже были опрошены очевидцы трагедии.

Домашний бык является парнокопытным жвачным животным, пишет Википедия. Бык – крупное животное, его вес может варьироваться от 147 до более 1 360 кг.

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Автор: Екатерина Присяжнюк