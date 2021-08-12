На борту рухнувшего Ми-8, по предварительным сведениям, было 16 человек, а выжили – восемь.

В России на Камчатке на территории Кроноцкого заповедника в Курильское озеро рухнул вертолет Ми-8, в район крушения борта прибыли спасатели.

К спасательной операции привлекли 60 человек и десять единиц техники, говорится на сайте МЧС России.

Уже стали известны главные подробности трагедии – сколько жертв, имена всех, кто был на борту, и возможная причина.

На борту находились 16 человек, восемь – выжили и находились в тяжелом состоянии, говорится в Telegram-канале Amur Mash.

По его данным, вертолет погрузился на глубину свыше 100 метров возле острова Сердце Алаида, и водолазы не могут туда погрузиться. К спасательной операции якобы планируют привлечь водолазов Тихоокеанского флота, которые готовы к погружению на большую глубину.

Вертолет летел от Николаевки до озера Курильское – это популярный маршрут.

Журналисты выяснили, что Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро", которой владеет депутат-миллиардер Игорь Редькин, обвиненный в убийстве человека из ружья.

У компании в 2019-м Ространснадзор и МЧС нашли сразу ряд нарушений, в частности, выяснили, что командиры перерабатывали, пилотов не учили, как вести себя в экстренных ситуациях, аварийные выходы были завалены.

На борту рухнувшего вертолета находились три члена экипажа и 13 туристов, среди которых был ребенок, сообщает LIFE SHOT в Telegram.

На канале отмечается, что нескольким людям удалось выбраться из воды. Сотрудники Кроноцкого заповедника по звуку поняли, что с вертолетом что-то произошло, и на катерах отправились на место аварии.

Список членов экипажа и пассажиров:

Члены экипажа:

Николай Сорокин – командир экипажа;

Яков Медведев – штурман, был спасен;

Марат Мадиев – механик, был спасен.

Пассажиры вертолета:

Анастасия Пономарева – спасена;

Виктор Стрелкин – спасен;

Михаил Маляков – спасен;

Георгий Кованцев – спасен;

Николай Корженевский – спасен;

Елена Антипина – спасена;

Евгений Кулаков;

Ольга Кремнева;

Даниил Маляков;

Ирина Мозолева;

Кирилл Скварников;

Эльвира Чернова;

Елена Харитонова;

Некоторые вещи пассажиров достали из воды.

Начато дело по ст. 263 Уголовного кодекса РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Возможная причина крушения Ми-8 на Камчатке – ошибка пилотирования. По предварительным сведениям, борт сбился с курса из-за тумана и сел на воду, а не на площадку.

Ми-8 – это многоцелевой советский/российский вертолет, который был разработан в 1960-х годов Опытно-конструкторским бюро М. Миля, пишет Википедия.

Борт является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире и входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Всего было создано более 12 тыс. экземпляров Ми-8.

Автор: Екатерина Присяжнюк