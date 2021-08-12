В России на Камчатке на территории Кроноцкого заповедника в Курильское озеро рухнул вертолет Ми-8, в район крушения борта прибыли спасатели.
К спасательной операции привлекли 60 человек и десять единиц техники, говорится на сайте МЧС России.
Уже стали известны главные подробности трагедии – сколько жертв, имена всех, кто был на борту, и возможная причина.
На борту находились 16 человек, восемь – выжили и находились в тяжелом состоянии, говорится в Telegram-канале Amur Mash.
По его данным, вертолет погрузился на глубину свыше 100 метров возле острова Сердце Алаида, и водолазы не могут туда погрузиться. К спасательной операции якобы планируют привлечь водолазов Тихоокеанского флота, которые готовы к погружению на большую глубину.
Вертолет летел от Николаевки до озера Курильское – это популярный маршрут.
Журналисты выяснили, что Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро", которой владеет депутат-миллиардер Игорь Редькин, обвиненный в убийстве человека из ружья.
У компании в 2019-м Ространснадзор и МЧС нашли сразу ряд нарушений, в частности, выяснили, что командиры перерабатывали, пилотов не учили, как вести себя в экстренных ситуациях, аварийные выходы были завалены.
На борту рухнувшего вертолета находились три члена экипажа и 13 туристов, среди которых был ребенок, сообщает LIFE SHOT в Telegram.
На канале отмечается, что нескольким людям удалось выбраться из воды. Сотрудники Кроноцкого заповедника по звуку поняли, что с вертолетом что-то произошло, и на катерах отправились на место аварии.
Список членов экипажа и пассажиров:
Члены экипажа:
- Николай Сорокин – командир экипажа;
- Яков Медведев – штурман, был спасен;
- Марат Мадиев – механик, был спасен.
Пассажиры вертолета:
- Анастасия Пономарева – спасена;
- Виктор Стрелкин – спасен;
- Михаил Маляков – спасен;
- Георгий Кованцев – спасен;
- Николай Корженевский – спасен;
- Елена Антипина – спасена;
- Евгений Кулаков;
- Ольга Кремнева;
- Даниил Маляков;
- Ирина Мозолева;
- Кирилл Скварников;
- Эльвира Чернова;
- Елена Харитонова;
Некоторые вещи пассажиров достали из воды.
Начато дело по ст. 263 Уголовного кодекса РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Возможная причина крушения Ми-8 на Камчатке – ошибка пилотирования. По предварительным сведениям, борт сбился с курса из-за тумана и сел на воду, а не на площадку.
Ми-8 – это многоцелевой советский/российский вертолет, который был разработан в 1960-х годов Опытно-конструкторским бюро М. Миля, пишет Википедия.
Борт является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире и входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Всего было создано более 12 тыс. экземпляров Ми-8.