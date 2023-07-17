До презентации новых айфонов остается меньше двух месяцев. Китайские СМИ получили в свое распоряжение модели корпусов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Такие "болванки" используют производители чехлов для изготовления аксессуаров до официального выпуска смартфонов.
Из заметных изменений относительно серии iPhone 14:
- универсальный разъем USB Type-C вместо Lightning,
- более тонкие рамки экрана – они будут иметь ширину всего 1,55 мм
- новая настраиваемая кнопка на боковой грани вместо фирменного переключателя звуковых режимов. Инсайдеры говорят, что на нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.
Дизайн блока камер во всех образцах выглядит идентично предшественникам, хотя ожидается, что самую топовую модель iPhone 15 Pro Max оснастят перископическим объективом с зумом 5X или 6X. Актуальные модели iPhone способны только на трехкратный зум.
Еще модели с приставкой Pro должны получить титановые рамки вместо стальных, но это изменение не отражено на прототипах. Титан крепче и медленнее собирает царапины.
Ранее в сети засветились фотографии чехлов для экранов новых iPhone – у "прошек" рамки будут тоньше, чем у базовых моделей. Также у всех яблочных смартфонов увеличится емкость аккумуляторов, если верить последней утечке.
Что покажут на двух осенних презентациях Applе
Bloomberg пишет, что осенью 2023 года Apple проведет две презентации. Первая пройдет в сентябре, где покажут новые айфоны и смарт-часы. Вторая презентация пройдет в октябре и будет посвящена новым макам.
Свежий чип M3 получат три модели – iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Скорее всего, изменений дизайна ждать не стоит, зато ожидается прирост в производительности и энергоэффективности.
А еще в 2023 может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.