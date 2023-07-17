Все модели этого года получат Dynamic Island и будут оснащаться портом USB Type-C.

До презентации новых айфонов остается меньше двух месяцев. Китайские СМИ получили в свое распоряжение модели корпусов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Такие "болванки" используют производители чехлов для изготовления аксессуаров до официального выпуска смартфонов.

Из заметных изменений относительно серии iPhone 14:

универсальный разъем USB Type-C вместо Lightning,

более тонкие рамки экрана – они будут иметь ширину всего 1,55 мм

новая настраиваемая кнопка на боковой грани вместо фирменного переключателя звуковых режимов. Инсайдеры говорят, что на нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.

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Дизайн блока камер во всех образцах выглядит идентично предшественникам, хотя ожидается, что самую топовую модель iPhone 15 Pro Max оснастят перископическим объективом с зумом 5X или 6X. Актуальные модели iPhone способны только на трехкратный зум.

Еще модели с приставкой Pro должны получить титановые рамки вместо стальных, но это изменение не отражено на прототипах. Титан крепче и медленнее собирает царапины.

Ранее в сети засветились фотографии чехлов для экранов новых iPhone – у "прошек" рамки будут тоньше, чем у базовых моделей. Также у всех яблочных смартфонов увеличится емкость аккумуляторов, если верить последней утечке.

Что покажут на двух осенних презентациях Applе

Bloomberg пишет, что осенью 2023 года Apple проведет две презентации. Первая пройдет в сентябре, где покажут новые айфоны и смарт-часы. Вторая презентация пройдет в октябре и будет посвящена новым макам.

Свежий чип M3 получат три модели – iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Скорее всего, изменений дизайна ждать не стоит, зато ожидается прирост в производительности и энергоэффективности.

А еще в 2023 может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

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