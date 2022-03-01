Компания прекращает продажу техники в стране и отключит функцию Apple Pay.

Американская корпорация Apple прекратила работу в России.

По сообщениям российских СМИ, компания Apple сообщила, что ее система платежей Apple Pay перестала работать в России.

Помимо Apple Pay на территории России будут ограничены и другие услуги. Так, были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple.

Также приостановлена продажа всех продуктов компании. "На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну", — сообщили в Apple.

Ранее в российских онлайн-магазинах сообщалось, что уже к вечеру невозможно было купить никакую технику.

Ранее министр цифровой трансформации Украины написал письмо главе Apple с просьбой отключить россиян от Apple Store.

Сегодня Федоров в своем Telegram-канале подтвердил факт отключения Apple Pay в России.

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