У Путина "спалились": назвали новую Конституцию РФ в его честь (фото)

В России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Документ с текстом обновленной Конституции РФ на российском интернет-портале правовой информации 4 июля опубликовали с названием «Конституция президента Российской Федерации».

Ныне название убрали, но оно доступно на archive.is. Внимание на это обратили оппозиционные политические деятели.

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Название можно увидеть в коде страницы, которое отображается в названии вкладки с документом, а также при сохранении страницы в закладки.

Напомним, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Основной Закон РФ теперь дает Путину право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года.

Также в Основном Законе появилось упоминание о Боге, а в разделе о семейных ценностях указано, что брак – это союз исключительно «мужчины и женщины».

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