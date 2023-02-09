На должность нового директора назначили Елену Проничеву. Ее семья известна в России своими связями в ФСБ.

Министерство культуры РФ назначило генеральным директором Государственной Третьяковской галереи в Москве Елену Проничеву, отец которой ранее работал в российских спецслужбах вместе с Владимиром Путиным.

Факт об увольнении бывшего директора галерии Зельфиры Трегуловой подтвердила пресс-служба ведомства в комментарии российским СМИ. Треуглова возглавляла музей с 2015 года.

"Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта", - сообщили в Минкульте РФ.

Официальной причиной увольнения Треугловой отмечается "завершение срока трудового контракта". Хотя ранее ее активно критиковали представители провоенного сообщества в Москве из-за несоответствия экспозиции галереи нравственно-духовным ценностям. В январе в музей приходили соответствующие проверки.

При этом издание The Moscow Times пишет, что новый директор галереи Проничева - дочь генерала ФСБ Владимира Проничева, работавшего в спецслужбе вместе с Владимиром Путиным.

Кто такая Елена Проничева, и что ее связывает с Украиной

Елена Проничева родилась 6 июня 1983 года в городе Мелитополь Запорожской области.

В 2005 году Проничева окончила МГИМО по специальности "сравнительная политология", после чего работала на различных должностях в Госдуме РФ. С 2013 года - занимала должность исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности в Москве. До своего назначения главой Третьяковской галереи Проничева работала директором Политехнического музея с декабря 2020 года.

Семья Проничевой известна в России своими связями в ФСБ благодаря послужному списку главы семейства и отца Елены Владимира Проничева. Он является генералом российской армии и Героем РФ, с 2003 по 2013 год возглавлявшим Пограничную службу ФСБ РФ.

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