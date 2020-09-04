В России задержали 15-летнего подростка по обвинению в попытке взорвать школу.
Читайте также19-летний россиянин подорвал 15 бомб при подготовке теракта в техникумеОб этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что задержанный – 15-летний житель Минусинского района Красноярского края. Его подозревают в подготовке теракта, изготовлении и хранении взрывчатки, а также в «прохождении обучения» для совершения теракта.
По версии следствия, весной 2020 года подросток задумал устроить взрыв в школе. Чтобы сделать это, он изучил инструкцию по изготовлению взрывчатки, нашел необходимые компоненты и собрал четыре устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении.
«Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием… В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – говорится в сообщении.
На данный момент несовершеннолетний задержан, следствие планирует через суд заключить его под стражу.
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