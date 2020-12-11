В Карачаево-Черкесской Республике в селе Учкекен террорист смертник взорвал бомбу-приманку у здания отдела Федеральной службы безопасности России по Малокарачевскому району.
Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, в 7:30 утра у здания отдела ФСБ взорвалось небольшое самодельное взрывное устройство (СВУ), которое заставило сотрудников выбежать из отдела. В результате взрыва никто не пострадал, силовики оцепили территорию.
Спустя почти пять часов - около 12:00 - к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв. При этом машина, которую использовал террорист, проходит по базам как утилизированная в 2016 году.
В результате атаки террориста пострадали шесть человек, среди которых одно гражданское лицо и пять сотрудников ФСБ.
По другим сведениям, среди пострадавших сотрудники не только ФСБ, но и полиции, в том числе заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков. У всех пострадавших осколочные ранения. Погибших и получивших тяжелые травмы из-за подрыва смертника нет.
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