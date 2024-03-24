Путину нужно будет отреагировать, но все возможные варианты не будут легкими.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", который уже унес более 130 жизней, выглядит как худший кошмар Кремля. Владимир Путин сделал ставку на свою легитимность как сурового защитника Родины, поэтому он должен отреагировать, но легких вариантов для него не существует, отмечает эксперт по вопросам российской безопасности Марк Галеотти в статье для The Times.

Отмечается, что ответственность за теракт взяло "Исламское государство Хорасан" (ИГИЛ-К). Базируясь преимущественно в Афганистане и Центральной Азии, "ИГИЛ-К" все больше ориентируется на Россию, которую она считает равнозначной США в своей "ненависти" к исламу.

Автор указывает, что более 10% населения России являются мусульманами, и джихадистские движения стали доминировать в местных восстаниях, особенно на Северном Кавказе, где нестабильные республики, включая Чечню, Ингушетию и Дагестан, зажаты между Азовским и Каспийским морями.

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Первой заявила о своем присутствии "Аль-Каида", а за ней – "Исламское государство".

Путин должен отреагировать

"Это плохая новость для Путина. России не чужд терроризм, который за 24 года его правления унес более 1300 жизней. В прошлом президент пытался легитимизировать себя, предлагая россиянам повышение уровня жизни в обмен на политическое спокойствие и демонстрируя, что он является их жестким защитником", – говорится в публикации.

По словам журналистов, вероятно, он почувствует импульс сделать ответный жест, но не понятно, против кого. Некоторые московские источники уже в первых комментариях намекали на прямую связь с Украиной. Однако, несмотря на то, что ФСБ утверждает, что террористы планировали сбежать из страны через украинскую границу, в официальных российских сообщениях основной акцент делается на "ИГИЛ-К".

Варианты наказания и его последствия

Вероятной первой реакцией будет расправа с подозреваемыми боевиками из Центральной Азии и их сторонниками. Если верить прошлому опыту, это будет жесткая и неразборчивая реакция. Однако такой вариант чреват опасностью. Россия сталкивается с кризисом на рынке труда из-за потребностей военной экономики. Безработица находится на рекордно низком уровне. Стране нужны выходцы из Центральной Азии, а жестокие репрессии вполне могут убедить многих уехать, подчеркивает автор.

Он также добавляет, что это также может разозлить правительства стран Центральной Азии, которые сегодня чувствуют себя менее запуганными Москвой и чья толерантность является жизненно важной для импорта подсанкционных товаров – от запчастей до микрочипов.

Атака также заставляет Путина внимательно взглянуть на свои силы безопасности, которые подвели российский народ, но он не желает привлекать их к ответственности. ФСБ и другие службы безопасности отвлекались, сосредоточившись на Украине, и, возможно, не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами оперативных разведывательных данных, пишет газета.

Существует много путаницы и спекуляций относительно того, что именно США знали и говорили Кремлю. Американские источники утверждают, что "с ноября были "достаточно конкретные" разведывательные данные о том, что "ИГИЛ-К" хотела совершить теракты в России", которые были переданы Москве. Кремль заявил, что предупреждения были достаточно общими.

Угроза с Северного Кавказа

"Угроза с Северного Кавказа остается на высоком уровне. Еще в 2022 году российский чиновник по вопросам безопасности признал наличие обоснованных опасений, что "ИГИЛ-К" может начать сотрудничать с остатками тамошнего филиала "ИГИЛ". Поскольку 97% оперативных сухопутных войск России задействованы в войне в Украине, что произойдет, если начнется открытое восстание? Путин может столкнуться с трудным решением о сворачивании своего вторжения или рискнуть потерять Северный Кавказ", – указывает автор.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле"

22 марта вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном городе Красногорск, устроили массовый расстрел посетителей. Известно уже о более 130 погибших.

Что касается подозреваемых, по данным The Times, в настоящее время арестованы 11 человек: четверо предполагаемых нападавших и семеро других, которые считаются их сообщниками. По сообщениям, четверо арестованных не являются гражданами России. Некоторые из одиннадцати, если не все, являются таджиками. Сообщники, возможно, работали уборщиками или обслуживающим персоналом в "Крокус Сити", что позволило им заранее спрятать оружие.

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