Террористы остановили свою машину прямо перед кинологами, но те не среагировали.

В России пытаются замолчать гигантский скандал во время нападения террористов ИГИЛ на Крокус Сити Холл .

Как сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники, автомобиль вооруженных террористов остановился прямо возле фургона кинологической службы МВД РФ, которая в этот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта в "Крокусе". На видео первых минут нападения хорошо видно сотрудника этой службы с собакой (наличие табельного оружия по съемке непонятно), который, как началась стрельба, стремительно убегает.

Более того, прямо в здании Крокуса находится отделение полиции Павшино. По данным проекта, в момент нападения этот участок он был полностью укомплектован полицейскими.

Видео дня

"Там хранится оружие. Тем не менее, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы (всего четыре человека). Полицейские предпочли убежать. Вместо того, чтобы защищать людей, которые оказались в опасности (а это их прямая обязанность), они сбежали, спасая себя", - пишет канал.

Теракт в Крокусе - в ISW назвали причастных

Напомним, российский диктатор Путин в рамках обращения к россиянам официально переложил ответственность за события в "Крокусе" (теракт, произошедший 22 марта) на Украину. В частности, он сказал, что Россия задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные, якобы те пытались после теракта бежать в Украину.

Как известно, Киев официально отвергает эту версию. Украина и мир считают, что подобными обвинениями Путин стремится устроить в РФ новую волну мобилизации.

Еще в день трагедии в "Крокусе" разведка США указала, что к теракту, вероятно, причастен ИГИЛ (Исламское государство). Эту версию поддерживает американский Институт изучения войны (ISW). В своем отчете учреждение процитировало заявление информационного агентства ИГИЛ Amaq - последнее признало, что убийства устроили боевики.

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