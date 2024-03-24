Диктатор назвал информацию американской разведки "провокацией" и отверг предупреждение.

США предупредили Москву, что боевики ИГИЛ планируют совершить теракт в России. Предупреждение поступило за несколько дней до того, как нападавшие совершили нападение на Крокус Сити Холл. Диктатор Владимир Путин отверг это предупреждение как "провокационное".

Как пишет CNN, в пятницу вооруженные нападавшие ворвались в подмосковный концертный зал, открыв огонь и спровоцировав пожар. Это самый жестокий теракт в российской столице за последние десятилетия.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение. Эксперты говорят, что последствия теракта подорвали нарративы Путина о том, что он гарантирует безопасность россиянам.

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"Российские спецслужбы не только не смогли предотвратить нападение, но и Путин не прислушался к предупреждениям Соединенных Штатов о том, что экстремисты планируют атаковать Москву", - пишет издание.

Ранее в этом месяце посольство США в России заявило, что "отслеживает сообщения о том, что экстремисты имеют планы в ближайшее время атаковать скопления людей в Москве", включая концерты, и призвало граждан США избегать таких мест.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что правительство США "поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой обязанности предупреждать".

Но в своей речи во вторник Путин назвал американские предупреждения "провокационными", заявив, что "эти действия напоминают откровенный шантаж и намерение запугать и дестабилизировать наше общество".

Эту позицию Путин объявил несмотря на то, что российские власти сообщили о нескольких инцидентах, связанных с ИГИЛ, в течение последнего месяца.

Государственное "РИА-Новости" 3 марта сообщило, что в ходе контртеррористической операции в ингушском Карабулаке погибли шесть боевиков ИГИЛ; 7 марта сообщалось, что спецслужбы обнаружили и обезвредили ячейку запрещенной организации "Вилаят Хорасан" в Калужской области, члены которой планировали нападение на синагогу в Москве; а 20 марта сообщили о задержании командира боевой группы ИГИЛ.

Два источника, знакомые с информацией американской разведки, сообщили, что с ноября постоянно поступает поток разведывательных данных о том, что ИГИЛ-К - филиал ИГИЛ, действующий в Афганистане и прилегающем регионе - намерен атаковать Россию.

"Москва ярко вмешалась в гражданскую войну в Сирии при поддержке президента Башара Асада и против ИГИЛ. ИГИЛ-К считает Россию соучастником деятельности, которая регулярно подавляет мусульман", - заявил Майкл Кугельман из вашингтонского Центра Вильсона.

Он добавил, что в состав группировки также входит ряд центральноазиатских боевиков, которые имеют собственные претензии к Москве.

Официальный представитель США заявил в пятницу, что у Вашингтона нет причин сомневаться в заявлении ИГИЛ о том, что оно несет ответственность за последнюю атаку.

Теракт в Крокусе - в ISW назвали причастных

Напомним, российский диктатор Путин в рамках обращения к россиянам официально переложил ответственность за события в "Крокусе" (теракт, произошедший 22 марта) на Украину. В частности, он сказал, что Россия задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные, якобы те пытались после теракта бежать в Украину.

Как известно, Киев официально отвергает эту версию. Украина и мир считают, что подобными обвинениями Путин стремится устроить в РФ новую волну мобилизации.

Еще в день трагедии в "Крокусе" разведка США указала, что к теракту, вероятно, причастен ИГИЛ (Исламское государство). Эту версию поддерживает американский Институт изучения войны (ISW). В своем отчете учреждение процитировало заявление информационного агентства ИГИЛ Amaq - последнее признало, что убийства устроили боевики.

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