Сообщается, что основой россияне могут взять советские разработки по модернизации Т-80.

Российские пропагандисты раскручивают информацию о том, что в РФ планируют создать основной боевой танк нового поколения, который может получить название "Т-100". В частности, утверждается, что за основу россияне возьмут или древние наработки по модернизации танка Т-80, то есть решения 30-летней давности, или наброски еще одного забытого проекта - "Объекта 640",

Как пишет Bulgarian Military, еще в конце 1980-х годов "Омсктрансмаш" выступил с инициативой превратить Т-80 в "футуристический танк", подобный распиаренному сейчас в РФ Т-14 "Армата". Последний в настоящее время находится в ограниченном производстве на "Уралвагонзаводе". Именно поэтому основой для создания нового танка могут взять именно программу модернизации Т-80, а не новая конструкция современного Т-14. И такое решение называют более перспективным.

Также не исключается, что Т-100 может быть создан на основе еще одного нереализованного до конца проекта - "Объекта 640", который также известен как "Черный орел".

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Предполагается, что россияне нацелятся на оснащение танка более мощным основным орудием, а также усовершенствование системы двигателя и трансмиссии, чтобы попробовать повысить скорость и маневренность.

Российский танк Т-14 – актуальное

Как писал УНИАН, Россия изготовила лишь около 20 основных боевых танков Т-14 "Армата" на базе универсальной гусеничной платформы, сообщили в Главном управленим разведки Минобороны Украины.

Именно столько танков российской армии планировали передать еще в далеком 2021-м, заявлял тогда заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

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