Вооружения, которые передаются Испанией, являются "необходимыми, приоритетным и важнейшими" для Украины в борьбе с Россией.

Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения Испании одобрил поставки 20 основных боевых танков Leopard 2A4 в Украину. Об этом сообщает Infodefensa.

По данным ведомства, машины сейчас находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в ВСУ.

"Как и другие материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира в Севилье", - отмечает издание.

Оценивая риски, связанные с попаданием на черный рынок оборудования, предназначенного для украинских сил, госсекретарь Испании по торговле Сиани Мендес отметила, что вооружения, экспортируемые Испанией, являются "необходимыми, приоритетным и важнейшими" для Украины в борьбе с Россией.

"И нет никаких сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности", - подчеркнула Мендес.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В среду, 20 марта, Еврокомиссия выплатила Украине первый транш из 50 миллиардов евро макрофина. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Также он анонсировал, что завтра, 21 марта, Европейский Совет обсудит как ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС хочет направить доходы от замороженных активов РФ в украинский фонд вооружений. По словам Борреля, соответствующее предложение будет рассмотрено на саммите ЕС 21-22 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: