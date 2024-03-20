Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения Испании одобрил поставки 20 основных боевых танков Leopard 2A4 в Украину. Об этом сообщает Infodefensa.
По данным ведомства, машины сейчас находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в ВСУ.
"Как и другие материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира в Севилье", - отмечает издание.
Оценивая риски, связанные с попаданием на черный рынок оборудования, предназначенного для украинских сил, госсекретарь Испании по торговле Сиани Мендес отметила, что вооружения, экспортируемые Испанией, являются "необходимыми, приоритетным и важнейшими" для Украины в борьбе с Россией.
"И нет никаких сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности", - подчеркнула Мендес.
Помощь ЕС Украине - последние новости
В среду, 20 марта, Еврокомиссия выплатила Украине первый транш из 50 миллиардов евро макрофина. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
Также он анонсировал, что завтра, 21 марта, Европейский Совет обсудит как ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.
Ранее УНИАН сообщал, что ЕС хочет направить доходы от замороженных активов РФ в украинский фонд вооружений. По словам Борреля, соответствующее предложение будет рассмотрено на саммите ЕС 21-22 марта.
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