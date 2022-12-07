Обозреватель высмеял решение РФ установить на танки динамическую защиту.

Военный эксперт Александр Коваленко отреагировал на ура-патриотические нарративы российской пропаганды о том, что "Уралвагонзавод" стал изготовлять танки Т-72Б3 образца 2022 года с учетом опыта боев в Украине.

"Скажем так, позорная ура-патриотическая ересь в каждом слове и даже действии, – написал он. – Во-первых, УВЗ не производит танки Т-72 с 1998 года. Эта линия успешно была заброшена и разворована за два десятилетия и восстановлению не подлежит. А занят завод сейчас расконсервацией старых запасов, а также их ремонтом и модернизацией".

Также эксперт высмеял решение РФ установить на танки динамическую защиту (ДЗ), как "главный вывод, который сделали оккупанты из боев в Украине и столкновения с ПТРК Javelin".

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"Россия продолжила идти по пути примитивизма и вместо установки на танки комплексов активной защиты (КАЗ), которые разрабатываются со времен СССР, седьмой десяток лет, налепила на Т-72Б3 как можно больше ДЗ. А все почему? А все потому, что у России её КАЗ не только сырые на семидесятом году работ над ними, но и слишком дороги даже для коррупционной России, чтобы устанавливать на танки", – добавил Коваленко.

Сколько у России есть танков

Ранее Коваленко рассказывал, что производства новых танков Т-90 в России уже не существует. Есть только модернизация старых машин.

По его информации, на момент вторжения в Украину у армии РФ было от 2600 до 3300 боеспособных танков. Как сообщал Генштаб ВСУ, за девять месяцев украинские защитники уничтожили 2 тысячи 899 российских танков. В связи с этим Кремль вынужден снимать технику с хранения и консервации. Согласно открытым данным, у РФ на хранении есть около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62.