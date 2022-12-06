В Польше отмечают, что хорошо вооруженная армия - лучший сдерживающий аргумент для России.

Самые дорогие танки мира направляются к восточной границе Польши. Варшава получила первую партию оружия, заказанную в Южной Корее. В порт города Гдыня прибыло 10 танков и 24 самоходные гаубицы.

Как говорится в сюжете ТСН, их Польша заказала в Сеула летом на фоне вторжения России в Украину. Танки, которые будут на вооружении польской армии, это К-2 Black Panther. Их считают самыми дорогими в мире, каждый такой стоит 8,5 млн долларов.

Эти танки способны развивать скорость до 70 км/ч, стрелять самонаводящимся бронебойным кумулятивным снарядом. Северо-восточной части Польши вооружение достигнет в течение ближайших дней.

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Нынешняя партия - первая, новую Сеул обещает прислать полякам в следующем году вместе с боеприпасами.

Как Польша вооружается до зубов из-за агрессии России

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал грандиозное соглашение с военно-промышленным комплексом Южной Кореи. Соглашение рассчитано на многие годы поставки южнокорейских истребителей FA-50, самоходных гаубиц К-9 и суперсовременных танков К2.

Так, поставки танков К2 разделили на два этапа: на первом Польша закупит 180 танков, поставки начнутся в этом году. На втором - более 800 танков уже будут производиться в Польше польской оборонной промышленностью.

К2 - это один из самых современных танков в мире и, вероятно, самый дорогой, его стоимость 8,5 млн долларов за единицу. Но он того стоит, он оснащен современными радарами системы обнаружения цели, очень прочный и выносливый, оснащен специальной защитой от поражения. А его 120-миллиметровое орудие с лазерным прицелом способно за минуту поразить 6 целей. К тому же, ствол может быть заменен на 140 миллиметров и стрелять как гаубица управляемыми снарядами. И - вишенка на торте - эти танки проектировали, взяв за основу американский "Абрамс".

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