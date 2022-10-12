Россия больше не производит новые танки Т-90 / фото t.me/zloyodessit

Производства новых танков Т-90 в России уже не существует. Есть только модернизация старых машин.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, показав подтверждение.

Эксперт опубликовал фото якобы нового Т-90М, который на самом деле оказался старым модернизированным танком.

Видео дня

"Россиян всегда в комментариях этот факт рвал на куски, но сейчас ботов порвет еще больше. Казалось бы, фото нового Т-90М, а на самом деле – нет! Просто модернизированный танк 1994 года выпуска, что следует из его номера. А вы еще удивлялись, почему танки у россиян стали дефицитными к концу весны", – отметил он.

Россия больше не производит новые танки Т-90 / фото t.me/zloyodessit

Ранее Коваленко рассказывал, что Россия устанавливает бесполезные так называемые "курятники" даже на свои самые современные танки Т-90 "Прорыв".

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 11 октября ориентировочно составили около 63 тысяч 110 человек личного состава.

Также россияне потеряли:

  • танков - 2 тыс. 504 единиц,
  • боевых бронированных машин - 5 тыс. 162,
  • артиллерийских систем - 1 тыс. 496,
  • реактивных систем залпового огня - 353,
  • средств ПВО - 181,
  • самолетов - 268,
  • вертолетов – 235.