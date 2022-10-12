Производства новых танков Т-90 в России уже не существует. Есть только модернизация старых машин.
Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, показав подтверждение.
Эксперт опубликовал фото якобы нового Т-90М, который на самом деле оказался старым модернизированным танком.
"Россиян всегда в комментариях этот факт рвал на куски, но сейчас ботов порвет еще больше. Казалось бы, фото нового Т-90М, а на самом деле – нет! Просто модернизированный танк 1994 года выпуска, что следует из его номера. А вы еще удивлялись, почему танки у россиян стали дефицитными к концу весны", – отметил он.
Ранее Коваленко рассказывал, что Россия устанавливает бесполезные так называемые "курятники" даже на свои самые современные танки Т-90 "Прорыв".
Потери России на войне в Украине
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 11 октября ориентировочно составили около 63 тысяч 110 человек личного состава.
Также россияне потеряли:
- танков - 2 тыс. 504 единиц,
- боевых бронированных машин - 5 тыс. 162,
- артиллерийских систем - 1 тыс. 496,
- реактивных систем залпового огня - 353,
- средств ПВО - 181,
- самолетов - 268,
- вертолетов – 235.