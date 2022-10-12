В РФ теперь только модернизируют старые танки, заявил обозреватель.

Производства новых танков Т-90 в России уже не существует. Есть только модернизация старых машин.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, показав подтверждение.

Эксперт опубликовал фото якобы нового Т-90М, который на самом деле оказался старым модернизированным танком.

Видео дня

"Россиян всегда в комментариях этот факт рвал на куски, но сейчас ботов порвет еще больше. Казалось бы, фото нового Т-90М, а на самом деле – нет! Просто модернизированный танк 1994 года выпуска, что следует из его номера. А вы еще удивлялись, почему танки у россиян стали дефицитными к концу весны", – отметил он.

Ранее Коваленко рассказывал, что Россия устанавливает бесполезные так называемые "курятники" даже на свои самые современные танки Т-90 "Прорыв".

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 11 октября ориентировочно составили около 63 тысяч 110 человек личного состава.

Также россияне потеряли: