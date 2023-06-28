Полученную газетой информацию прокомментировал Песков.

В Кремле отреагировали на то, что бывший главнокомандующий российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин мог знать о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить мятеж в России.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал спекуляцией соответствующую статью NYT об этом, передает телеканал Дождь.

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию The New York Times.

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Суровикин знал о планах Пригожина - что сообщалось

Как писал УНИАН, в статье NYT со ссылкой на чиновников США указывалось, что генерал Суровикин не только знал о планах "вагнеровцев", но и помогал организовывать мятеж, который представлял самую серьезную угрозу для Путина за 23 года его пребывания у власти.

Американские официальные лица предполагают, что и другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку Пригожина сменить руководство Министерства обороны РФ силой.

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