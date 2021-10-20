Российское "правосудие" увидело в выпусках интервьюера пропаганду наркотиков.

В России суд оштрафовал журналиста Юрия Дудя из-за интервью, которые он брал у украинского блогера Ивангая (EeOneGuy) и российского рэпера Моргенштерна (15 сентября артиста внесли в "черный список" Минкульта Украины). Поводом для этого стали провокационные вопросы о наркотиках.

Как сообщает "Лента.ру", за пропаганду наркотиков Дудю присудили штраф в размере почти 37 тысяч гривень (100 тысяч рублей).

Интервьюер часто задает своим гостям вопросы о запрещенных веществах. Ивангай и Моргенштерн открыто рассказывали, что именно они употребляли и имеют ли они зависимость. Российское "правосудие" увидело в этом пропаганду наркотиков.

Читайте также"Реальный рейтинг Путина – где-то 10%": российский журналист оценил шансы Дудя стать президентом РФДудь не являлся на заседания суда, его интересы представлял адвокат. Ранее он просил закрыть дело против него, так как в его действиях не было состава преступления. По словам Дудя, в интервью с украинским блогером и скандальным российским рэпером не звучала пропаганда наркотиков, а сам он говорил, что употреблять запрещенные вещества не стоит.

Однако суд все-таки решил наказать журналиста штрафом. Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганду наркотиков в интервью, которые брал Дудь.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский блогер Ивангай обвинил Юрия Дудя в том, что тот вырезал из интервью его слова об оккупации Россией Украины, а также о зверствах НКВД и Голодоморе.

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Автор: Полина Кузенко