цей матеріал доступний українською

В трусиках и масках: российским стриптизершам пришлось освоить новую профессию (фото)

15:10, 26 мая 2020
Русский міръ
421 0
Передача заказа происходит бесконтактным путем / Фото yakutia.info

В Якутске стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, вышли на улицу в нижнем белье ради работы доставщиками еды.

Фото девушек, которые освоили новую профессию, публикует издание Yakutia.Info со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.

Отмечается, что передача заказа происходит бесконтактным путем, а бывшие стриптизерши соблюдают все санитарные нормы – кроме трусиков и бюстгальтеров на них одеты маски и перчатки.

Фото yakutia.info

По словам владельца ресторанного холдинга Александра Скрипина, принявшего на работу танцовщиц, хороших доставщиков еды не хватает на рынке.

«Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров… В условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса», - отметил предприниматель.

Неудивительно, что стриптизерши получают больше чаевых от клиентов, чем их коллеги-мужчины.

Фото yakutia.info
Фото yakutia.info

Как сообщал УНИАН, стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в американском городе Портленд (штат Орегон) в условиях карантина занимается не только доставкой еды, но и устраивает выступления танцовщиц в проходных танцевальных палатках go-go.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter