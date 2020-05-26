В трусиках и масках: российским стриптизершам пришлось освоить новую профессию (фото)

Стриптизерши получают больше чаевых от клиентов, чем их коллеги-мужчины.

В Якутске стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, вышли на улицу в нижнем белье ради работы доставщиками еды.

Фото девушек, которые освоили новую профессию, публикует издание Yakutia.Info со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.

Отмечается, что передача заказа происходит бесконтактным путем, а бывшие стриптизерши соблюдают все санитарные нормы – кроме трусиков и бюстгальтеров на них одеты маски и перчатки.

По словам владельца ресторанного холдинга Александра Скрипина, принявшего на работу танцовщиц, хороших доставщиков еды не хватает на рынке.

«Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров… В условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса», - отметил предприниматель.

Неудивительно, что стриптизерши получают больше чаевых от клиентов, чем их коллеги-мужчины.

Как сообщал УНИАН, стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в американском городе Портленд (штат Орегон) в условиях карантина занимается не только доставкой еды, но и устраивает выступления танцовщиц в проходных танцевальных палатках go-go.

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