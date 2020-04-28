Стриптиз-клубы на карантине: в США танцовщицы доставляют еду и выступают в палатках (фоторепортаж)

Все стриптизерши во время выступлений носят средства индивидуальной защиты.

Стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в американском городе Портленд (штат Орегон) в условиях карантина занимается не только доставкой еды, но и устраивает выступления танцовщиц в проходных танцевальных палатках go-go.

Все стриптизерши во время выступлений носят средства индивидуальной защиты. И это не мешает им принимать чаевые от зрителей.

Ранее УНИАН сообщал, как танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом.