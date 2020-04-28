Стриптиз-клубы на карантине: в США танцовщицы доставляют еду и выступают в палатках (фоторепортаж)
17:47, 28 апреля 2020Мир
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Все стриптизерши во время выступлений носят средства индивидуальной защиты.
Стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в американском городе Портленд (штат Орегон) в условиях карантина занимается не только доставкой еды, но и устраивает выступления танцовщиц в проходных танцевальных палатках go-go.
Все стриптизерши во время выступлений носят средства индивидуальной защиты. И это не мешает им принимать чаевые от зрителей.
Ранее УНИАН сообщал, как танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом.
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