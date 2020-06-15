В Москве неизвестный открыл стрельбу по полицейским: один – в реанимации (видео)

Конфликт произошел после того, как за нарушение ПДД остановили таксиста.

В Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба. В результате происшествия ранены три человека.

Читайте такжеРоссийского солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, признали вменяемымКак пишет Telegram-канал Mash, на место событий стягивают дополнительные силы полиции.

«Стрельба произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов после нарушения ПДД», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбу открыл таксист, он ранил двоих полицейских. Жизни одного из полицейских, ничто не угрожает, а вот второй сотрудник полиции тяжело ранен. Сейчас он в реанимации. Таксист тоже получил ранение, его задержали на месте.

Позже сообщили, что стрельбу начал неизвестный прохожий.

⚡️ Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве pic.twitter.com/lueZU6k1Xr — lifenews_ru (@lifenews_ru) June 15, 2020

Ранее УНИАН писал, как в Москве на территории жилого комплекса произошла перестрелка, несколько человек бегали друг за другом с оружием и стреляли на поражение.

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