После шторма берег оказался усыпан обувью, многие нашли в этом отличную возможность для обновления гардероба.

В России море после шторма выбросило на берег сотни тапок и шлепанцев. Необычный "подарок" от природы получили жители и туристы Сочи. Предприимчивые россияне решили не терять зря времени и сразу же бросились собирать обувь.

Об этом сообщил Telegram-канал "Лента дна".

Так, местные сочинцы и приезжие туристы устроили себе импровизированный шоппинг прямо на берегу моря. Люди собирали тапки и шлепанцы, толпились возле гор с обувью и недовольно реагировали на то, что их снимают на видео.

Читайте такжеСаакашвили назвал факт из биографии Путина, связывающий его со СталинымМногие примеряли найденную обувь и пытались как можно быстрее найти парные шлепанцы. На видео заметно, что сбором выброшенных на берег тапок занимались и мужчины, и женщины разного возраста.

Сегодня в Сочи должен был начаться субботник, на котором жители и туристы города должны помочь с уборкой пляжей. Город сильно пострадал после шторма, на берег вынесло много мусора.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на курортную Кирилловку налетел мощный торнадо. Очевидцы засняли происходящее на видео.

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Автор: Полина Кузенко