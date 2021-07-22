Прямо сейчас над азовским курортом проходит настоящий шторм с градом и шкальным ветром.

Мощный торнадо налетел на курортную Кирилловку.

Видео инцидента опубликовал РИА Мелитополь.

"Прямо сейчас над азовским курортом проходит настоящий шторм с градом и шквальным ветром", - отметили в издании.

При этом отмечается, что ранее отдыхающие также стали свидетелями небольшого торнадо, который появился над Азовским морем.

"Совсем недавно на побережье Бирючего острова образовался еще один, гораздо более внушительный воздушный вихрь. Черный столб, озаряемый вспышками молний в грозовых тучах, выглядел очень угрожающе", - говорится в сообщении.

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В Украине накануне бушевала стихия. Из-за ухудшения погоды в Украине по состоянию на сегодняшнее утро обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях, подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств, эвакуированы 18 человек. Также повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы. А на Луганщине погиб механизатор предприятия. На мужчину упали элементы сорванной со здания крыши.

В Одессе прошел самый сильный за последние годы ливень. В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством.

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Автор: Денис Прядко