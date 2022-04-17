Соловьев утверждал, что находится в бешенстве из-за уничтожения крейсера "Москва".

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил российским военным "показательную порку" из-за гибели флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

Соловьев в эфире утверждал, что он находится в бешенстве из-за того, что произошло с "Москвой".

"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - "Москвой"… И когда мы говорим, да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы - я все понимаю, вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?" - поставил вопрос пропагандист.

Соловьев попросил объяснить, почему корабль оказался в то время именно в той точке Черного моря, где произошел инцидент.

"Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время, и мне не важно, что произошло… то ли две ракеты "Нептун", как говорят украинцы, и с каких это пор корабль боится ракетных ударов, когда у него стоит комплекс, который позволяет бороться с такого рода ударами…", - добавил он.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в крейсер "Москва" попали украинские ракеты "Нептун", и на борту произошел пожар. Позже корабль затонул, его капитан Антон Куприн погиб.

"Москва" - это тот русский военный корабль, которого украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на "х*й".

Стоит отметить, что Россия 24 февраля вторглась в Украину и атаковала военные и гражданские объекты, в частности, открывала огонь по Одессе из корабельной артиллерии.

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