На нашей земле за сутки ликвидировали еще 5 танков противника, отметили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки уничтожено 880 российских захватчиков, и теперь потери России в Украине пересекли новую "красную линию".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023-го ориентировочно составили около 164 тыс. 200 человек ликвидированными.

Кроме того, уничтожены: танков - 3 тыс. 511 (+5), боевых бронированных машин - 6 тыс. 830 (+7), артиллерийских систем - 2 тыс. 560 (+8), РСЗО - 506 (+2), средства ПВО - 265 (+0), самолетов - 305 (+0), вертолетов - 290 (+0), дронов оперативно-тактического уровня - 2 тыс. 159 (+14), крылатых ракет - 907 (+0), кораблей/катеров - 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 404 (+3), спецтехники - 259 (+1).

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 18 марта сообщал, что российские захватчики на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях пытались наступать, но их попытки провалились.

Кроме того, враг попытался прорвать оборону защитников Украины на Лиманском и Купянском направлениях, но не имел успеха. В Генштабе добавили, что противник не прекращает штурмовать Бахмут.

Стоит отметить, что россияне на Донбассе несут огромные потери. Общие потери России в Украине на 17 марта составили примерно 163 320 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: