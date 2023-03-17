Украина теряет "на порядок меньше".

Россия теряет в Украине до 1500 человек в сутки во время наступлений, преимущественно под Бахмутом.

Об этом сообщил в Twitter ведущий военный журналист The Guardian Дэн Саббах со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО.

По словам собеседника, россияне теряют ежедневно "1200, 1300 и даже 1500" человек, а соотношение убитых и раненых составляет один к трем. В то же время Украина теряет "на порядок меньше".

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Однако чиновник НАТО не готов прогнозировать, сколько продлятся бои за Бахмут. Он добавил, что линия фронта в городе проходит по реке, которая стала "зоной смерти". Сейчас продолжаются тяжелые интенсивные бои, хотя сами обстрелы идут на спад.

По его оценке, пока нет никаких признаков того, что ВСУ могут заставить покинуть Бахмут. Однако даже в этом случае "на западе есть оборонительные высоты, куда ВСУ могут отступить в случае необходимости".

Источник отмечает, что ВСУ расходуют боеприпасы быстрее, чем промышленность Запада их производит. В то же время сейчас нет никаких признаков поставок Китаем России летального оружия, хотя эта тема "не снята с обсуждения".

Чиновник НАТО добавляет, что россияне опасаются начала контрнаступления ВСУ к югу от Запорожья или к северу от Луганска. Он уверен, что "первое полугодие критически важно для Украины для обучения (военных) и наращивания потенциала".

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, потери РФ среди личного состава достигли 163 320.из них 760 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Сегодня, 17 марта, русские войска безуспешно наступали на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, они не оставляют попыток захватить город Бахмут.

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