Украинские военные держат оборону Бахмута.

Оккупанты продолжают нести большие потери в боях с украинскими защитниками, пытаясь штурмовать подготовленные позиции ВСУ в Бахмуте. Силы специальных операций 17 марта показали новые кадры ликвидации российских захватчиков.

Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении ликвидировало по меньшей мере роту противника и БПЛА "Орлан-10".

"Враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед", - говорится в Telegram-канале ССО Украины.

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Бои за Бахмут - российские потери

В боях за Бахмут Россия потеряла по меньшей мере 30 тысяч своих солдат. Впрочем, продвижение захватчиков "незначительное", констатирует Институт изучения войны.

По словам аналитика Ивана Киричевского, ВСУ "перемололи" в этом участке фронта группировку ВС РФ, которого хватило бы на еще один поход на Киевскую область.

Наибольшие потери в Бахмуте несут "вагнеровцы", их наступательный ресурс "вероятно, приближается к кульминации".

В общем, из-за больших потерь в живой силе и технике Россия вынуждена снижать темп операций по всей линии фронта. С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" 163 320 рашистов, из них 720 "отткобзонено" за 16 марта.

Накануне в ВСУ поделились кадрами ближнего танкового боя на расстоянии 20 м до позиций противника. Российские захватчики были сметены прицельным огнем.

Война в Украине - последние новости

В течение 16 марта российские оккупанты продолжили штурмовать Бахмут и пытались прорвать оборону ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях.

За сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиаударов по территории Украины, а также 73 раза обстрелял из РСЗО.

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