Все началось с того, что школьники увидели школьника вместе с девочкой и стали дразнить их женихом и невестой.

В российском Екатеринбурге школьник жестоко избил одноклассника, провожавшего девочку до дома. Об этом рассказала сетевому изданию "Е1.РУ" мать пострадавшего ребенка.

По словам женщины, все началось с того, что школьники увидели ее сына вместе с девочкой и стали дразнить их женихом и невестой. Затем один из них начал бить ее ребенка по голове, после чего бросил его на асфальт и стал наносить ему удары ногами, продолжила россиянка. Когда мальчик заплакал и сказал, что лежачих не бьют, напавший на него школьник ответил "все правильно, лежачих добивают", рассказала женщина.

В полиции изданию сообщили, что все участники конфликта уже установлены. Окончательное решение будет принято после установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшего ребенка, подчеркнули правоохранители.

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