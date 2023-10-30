Отмечается, что база "вагнеровцев" строится "с нуля" в зоне российской агрессии в Украине.

Частная военная кампания "Вагнера", которую создал ликвидированный Евгений Пригожин, переходит в подчинение Росгвардии. Снова открыт набор наемников.

Издание Радио Свобода сообщает, что членам "Вагнера" предложили заключить индивидуальный контракт или они могут продолжить "работать" на условиях действующего.

"Вся структура "группы Вагнера", порядок работы, командиры остаются прежними", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом указано, что база "вагнеровцев" строится "с нуля" в зоне российской агрессии в Украине, а наемников шесть месяцев будут готовить к работе "на ближнем".

Кроме того, те, кто уже перешел в структуры Минобороны РФ, назад в ЧВК вернуться не смогут.

ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина - последние новости

В сентябре Минобороны Великоритании заявило, что наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Украину в составе других частей российских войск.

Позже аналитики Института изучения войны сообщили, что большое количество экс-боевиков частной военной кампании" Вагнера", потерявшей силу и влияние после смерти руководителей, ушло в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат" Росгвардии.

Вас также могут заинтересовать новости: