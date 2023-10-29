По оценке аналитиков, боевики ЧВК вряд ли восстановятся как эффективная военная организация.

Большое количество экс-боевиков частной военной кампании" Вагнера", потерявшей силу и влияние после смерти руководителей, ушло в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат" Росгвардии.

Как сообщается в отчете Американского института изучения войны, они присоединились к различным отрядам и действуют на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Соответствующую информацию подтвердил и командующий спецподразделениями "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, экс-"вагнеровцы" якобы "всегда очень уважительно отзывались об Ахмате". Таким образом он, вероятно, пытался заглушить дискуссии о возможном напряжении между ЧВК Вагнера и чеченскими силами после спора между их бывшим главой Евгением Пригожиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

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По данным аналитиков ISW, силы ЧВК Вагнера были раздроблены между Минобороны России и чеченскими подразделениями Росгвардии на различных участках фронта. Они вряд ли восстановятся как эффективная военная организация.

Как отмечается, это связано с недостатком силы, которую "Вагнер" черпал из унитарной организации под четким и последовательным управлением. Однако не исключается, что в некоторых обстоятельствах экс-наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.

Война в Украине - роль ЧВК "Вагнера"

В сентябре Минобороны Британии заявило, что экс-наемники ЧВК "Вагнер" в индивидуальном порядке начали прибывать в Украину в составе других частей войск РФ для войны в Украине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что они как были мясом, так и будут. По его словам, "Вагнер" лег под Бахмутом. Остались лишь его недобитые остатки.

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