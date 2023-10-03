Впрочем, эксперт считает, что наемников будут использовать как затычки на участках фронта, где не хватает личного состава.

"Вагнеровцы" вернулись на фронт. Но это уже совершенно не те элитные подразделения, которые были в начале войны.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, "Вагнер" лег под Бахмутом. Остались лишь его недобитые остатки.

"Опять же, сравнение: чем они известны в зоне боевых действий, чем они стали такими знаменитыми? - Они легли под Бахмутом. Именно так, маленький городок Бахмут стал могилой для десятков тысяч вагнеровцев. Разве они оккупировали Херсон? Нет. "Вагнеровцы" оккупировали Токмак? Нет. "Вагнеровцы" пытались штурмовать Киев в начале 2022 года? Нет. "Вагнеровцы" брали в кольцо Харьков? Нет. Те, кто брали и оккупировали, в большинстве, своем уже в гробу, потому что это были элитные подразделения десантуры и морской пехоты. В то время это была элита российской армии, которая и использовалась в первых волнах полномасштабного вторжения", - отметил Коваленко.

Эксперт отметил, что "вагнеровцы" тогда вообще были "никто и ничто", пока их главарь Пригожин не получил карт-бланш на использование "зэков", военной техники на Бахмутском направлении.

Коваленко заявил, что появление "вагнеровцев" на фронте было ожидаемым.

"Я говорил об этом сразу, как были ликвидированы Пригожина и Уткина. Что самое интересное, кроме контрактов с Министерством обороны они также начали подписывать контракты с Росгвардией. То есть они могут появиться и в другом формате: на временно оккупированных территориях. Однако в целом они не будут решать масштабных вопросов. Это некая затычка на участках, где не хватает человеческого ресурса. Их использовали как мясо, так и будут. Вместе с территориальными войсками, "Барсами" и Шторм-Z", - отметил эксперт.

Возвращение "вагнеровцев" на фронт - детали

29 сентября в Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку сообщили, что члены террористической группировки ЧВК "Вагнер" начали возвращаться воевать в Украину. Как отмечают в разведке, передислокация наемников происходит в индивидуальном порядке и небольшими группами для участия в боевых действиях в составе различных российских подразделений. Концентрируются боевики вокруг Бахмута Донецкой области, поскольку хорошо знакомы с этой местностью.

На днях начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер" возвращаются на украинский фронт. Он отмечал, что это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси, а сейчас часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ, которое планирует их привлечь в боевых действиях.

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