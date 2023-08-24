Все они, как правило, живут вдали от всеобщего внимания.

Евгений Пригожин и еще девять человек погибли в результате авиакатастрофы в Тверской области России. Это произошло через два месяца после неудавшегося переворота, устроенного главой ЧВК "Вагнер". В то же время, у Пригожина остались жена и трое детей. Издание Mirror рассказало, что о них известно.

Жена Евгения Пригожина - Любовь Пригожина - фармацевт и бизнесвумен. Ей принадлежит сеть бутиков, известная как "Музей шоколада" в Санкт-Петербурге. Еще в 2012 году она открыла дневной спа-центр Crystal Spa & Lounge, который в 2013 году занял третье место в категории Perfect Urban Day Spa. Она также открыла ряд спа-центров и оздоровительных центров.

У Пригожина и его жены трое детей. У них родились две дочери Полина и Вероника и сын Павел. До вторжения России в Украину дети Пригожина могли свободно передвигаться по Европейскому Союзу, но в настоящее время их передвижение ограничено. Все они, как правило, живут вдали от всеобщего внимания.

Видео дня

Гибель Пригожина - что известно

Вечером 23 августа появилась информация, что под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин. Сообщалось, что на борту, кроме него находились еще девять человек, все они погибли.

Источники в "Вагнере" и в Москве утверждали, что Пригожин мертв, но официального подтверждения не было.

Через сутки после аварии происшествие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

Вас также могут заинтересовать новости: