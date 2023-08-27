Некоторые пользователи считают, что Евгений Пригожин знал о своей смерти.

Старое интервью с погибшим главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным породило новые слухи о его смерти. В ролике он говорит, что скорее умрет, чем солжет своей стране.

"У нас еще остался золотой фонд, который постепенно выгоняют, потому что золотой фонд это мужики с яйцами. Они не готовы вылизывать задницы вышестоящему руководству – они готовы быть честными. Сегодня мы дошли до стадии кипения. Почему я честно все говорю? Потому что у меня нету права врать тем людьми, которые будут жить в этой стране дальше. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать, я должен честно сказать – Россия стоит на грани катастрофы. И если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыплется в воздухе", - говорится в сообщении.

После смерти главного "вагнеровца" в сети появился 40-секундный отрывок его интервью, снятого еще в апреле. Часть пользователей решили, что Пригожин знал, что его убьют, а некоторые увидели причастность Кремля к смерти главаря ЧВК.

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, принадлежащий Евгению Пригожину. На борту находились топ-офицеры "Вагнера". Сообщалось, что последняя встреча погибшего главаря ЧВК и президентра России Владимира Путина была напряженной.

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