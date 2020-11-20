Российский турист устроил дебош на борту самолета, летевшего в Турцию, и попал в полицейский участок.
Как сообщает российский Интерфакс, пьяный турист сначала напился, после чего поссорился с женой и избил её.
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Отмечается, что один из пассажиров приземлившегося рейса Петербург-Анталия, по предварительным данным, "переборщил с алкоголем". На фоне этого у него случился конфликт с женой. "Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками", - добавили в полиции.
Затем россиянин попытался избить других пассажиров, которые попытались разнять супругов. Мужчину обезвредили бортпроводники. Командир доложил об инциденте полиции.
После приземления мужчину задержали. Он находится в отделении полиции аэропорта.
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