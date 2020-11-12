Он пробивал на кассе конфеты как сухари, а за пиво вообще не платил.

В Магнитогорске следователя местного УМВД задержали за воровство продуктов из супермаркета «Пятерочка». Мужчина пробивал на кассе самообслуживания дорогой товар как дешевый, а за алкоголь не платил вообще.

Читайте такжеВ России на вечеринке произошла "пьяная" стрельба: много погибших (фото 18+)Об этом пишет Znak.com.

Так, с июня следователь следственной части приходил за покупками в «Пятерочку». Конфеты на кассе самообслуживания он пробивал как сухари, а фисташки под видом лука. Пиво мужчина не пробивал вообще, а другие дорогие продукты там же взвешивал под видом более дешевых. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила около 40 тыс. рублей.

По данным источника издания, мужчину вычислили в октябре 2020 года, когда с полки исчезла бутылка дорогого крепкого алкоголя.

«По камерам его отследили с июня по октябрь 2020 года. Иногда пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар. Скорее всего, он так делал и до июня, но записи камер не сохранились. Ходил и один, и с женой и ребенком», — рассказал источник сайта.

Служба безопасности магазина в ходе ревизии изучала камеры наблюдения и увидела вора. Его личность установили и приехали задерживать на рабочее место — в УМВД по Магнитогорску. Причем задерживали с ОМОНом — как опасного преступника.

Уголовное дело открыли по нескольким эпизодам статьи 158 УК РФ («Кража»).

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Автор: УНИАН