Не было намеков на то, что есть потенциальная "готовность прислушаться к озабоченностям России", заявил пресс-секретарь президента РФ.

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о встрече украинского лидера Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.

Переговоры Зеленского и Байдена не понравились Кремлю, поскольку даже намеков не было на то, что есть потенциальная "готовность прислушаться к озабоченностям России", рассказал Песков журналистам, пишет ТАСС.

По его словам, Кремлю также не понравилось отсутствие реальных призывов к установлению мира.

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"…не прозвучало никаких призывов к миру, …не на камеру, что называется, а реальных", - заявил пресс-секретарь Путина.

Переговоры Зеленского с Байденом - что нужно знать

Владимир Зеленский 21 декабря посетил США и в Белом доме встретился с Джо Байденом. После встречи была совместная пресс-конференция украинского и американского лидеров.

Во время мероприятия президент Украины, в частности, заявил, что Владимир Путин больше не является субъектом в цивилизованном мире.

Стоит отметить, что Киев не хочет вести мирные перегоры с нынешим главой РФ. Украинская сторона считает, что враг может использовать переговорный процесс для подготовки к новой агрессии.

Кроме того, Кремль отказался разговаривать о судьбе уже захваченных украинских территорий. Украина же считает победой в войне с Россией освобождение всей своей территории, в том числе Крыма и части Донбасса.

Байден после встречи с Зеленским заявил, что разделяет видение Зеленского насчет установления мира в Украине.

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