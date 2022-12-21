21 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты.

21 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты. Во время визита он прибыл в Белый дом, где встретился с американским президентом Джо Байденом.

УНИАН ведет текстовую трансляцию пресс-конференции Зеленского и Байдена.

В 21:00 по Киеву Зеленский прибыл в белый дом на переговоры с Байденом.

Президент Зеленский приехал в США буквально на несколько часов. Это его первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В зал, где пройдет пресс-конференция президентов США и Украины, пришли представители украинской делегации, а также посол Украины в США Оксана Маркарова.

23:44 Пресс-конференция начата.

Байден: "300 дней длится неспровоцированное, несправедливое широкомасштабное нападение на народ Украины. 300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную сущность и несокрушимую уверенность в борьбе за свою страну".

"Американский народ готов защищать свободу от злости. Мы предоставляем системы ПВО, артиллерию, боеприпасы. Изначально американцы вместе с партнерами по всему миру поддерживали Украину".

"Украина выиграла борьбу за Киев, выиграла борьбу за Херсон, выиграла борьбу за Харьков – Украина превзошла ожидания России".

"Мы должны четко сказать, что сделала Россия. Она умышленно напала на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Россия использует зиму как оружие".

"Я хочу, чтобы украинцы знали – американцы будут вместе с вами на каждом шагу. Вместе мы будем и дальше поддерживать огонь демократии. Этот свет победит тьму. Спасибо, господин Зеленский. Мы вместе с вами".

Зеленский: "За 300 дней мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украина и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, наполненного содержанием".

Президент Зеленский подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot:

"Это важный шаг в создании воздушного щита для Украины".

"Обсуждаем дальнейшее санкционное и юридическое давление на государство-террориста. Россия должна отвечать за все, что делает против нашего государства, против наших людей, против всей Европы и свободного мира".

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